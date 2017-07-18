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Мурманская область. Арктика18.07.17 15:21

В Кандалакшском районе полицейские задержали браконьера, занимавшегося добычей сёмги с помощью подводного ружья

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники полиции установили, что один из жителей области занимается незаконной добычей водных биологических ресурсов в устье р.Колвица.

Мужчина 1980 года рождения, используя подводное ружьё со стрелой, добыл  экземпляр сёмги. Продолжить противоправные действия он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Личность подозреваемого выяснили, им оказался житель города Апатиты, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем ОМВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

 

 

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VERoniKA
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