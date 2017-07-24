В Кандалакшском районе полицейские задержали браконьеров, которые с помощью сетей выловили 11 экземпляров сёмги

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» выявили факт незаконной добычей водных биологических ресурсов в прибрежной зоне Белого моря в районе с.Мосеево Терского района.

По подозрению в совершении противоправных действий были задержаны двое жителей города Кандалакши. Неработающие мужчины 1978 и 1982 года рождения, используя ставную сеть, добыли 11 экземпляров сёмги. Злоумышленников полицейские задержали в момент незаконного промысла, ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту дознавателем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде нескольких лет лишения свободы. Орудие незаконного промысла изъято.

Напомним, операция «Путина» началась в мае текущего года и продлится до декабря.