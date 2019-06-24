В Кандалакшском районе полицейскими задержан директор мебельного салона по подозрению в незаконном присвоении денежных средств

В отдел полиции обратился частный предприниматель с заявлением о том, что в результате ревизии в мебельном салоне выявлена крупная недостача денежных средств. В ходе проверки поступивших сведений стражи порядка установили, что к хищению причастна директор салона, местная жительница 1989 года рождения.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Девушка призналась в присвоении денежных средств покупателей и рассказала следователю, что в тот момент, когда клиенты расплачивались с ней за покупки, часть денежных средств она вносила на расчётный счёт фирмы в виде предоплаты, а остальную сумму оставляла себе, при этом покупателю отдавала на руки товарный чек, где указывала полную оплату товара. Таким образом злоумышленница присвоила себе более 35 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая полностью возместила ущерб бывшему работодателю.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) За содеянное северянку может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.