В Кандалакшском районе продолжается работа по созданию туристско-рекреационного кластера «Беломорье»

На заседании регионального правительства глава Кандалакшского района Михаил Павлов рассказал об итогах деятельности органов местного самоуправления и стратегических задачах развития муниципального образования.

Как проинформировал Михаил Павлов, одним из основных инструментов по созданию новых перспектив развития и улучшения инвестиционного климата в районе является развитие туризма. В 2017-2018 годах в Кандалакше открылось четыре новых объекта размещения, в т.ч. гостиничный комплекс «Тумча» в Алакуртти, построенный в рамках проекта «Агропарк Алакуртти» программы «Коларктик», а также «Дубль-дом» на сопке Волостной – приют для пеших туристов. За пять лет в Кандалакшском районе побывало более 60 тыс. туристов, около 20% которых составляют иностранцы.

С целью увеличения турпотока местные власти при поддержке министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области проводят работу по созданию туристско-рекреационного кластера «Беломорье» для участия в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019–2025 гг.)». В рамках укрупненного инвестиционного проекта за счет внебюджетных источников планируется построить всесезонный спортивно-туристический комплекс, пять новых объектов вместимостью 182 места, три новых объекта общественного питания на 160 мест и реконструировать две гостиницы. На все инвестиционные проекты заключены соглашения между муниципальными образованиями и инвесторами.

Одной из проблем развития туризма в районе является состояние транспортной сети. При формировании укрупненного инвестиционного проекта прорабатывается вариант строительства нового мостового автомобильного путепровода, позволяющего обеспечить устойчивую связь Кандалакшского и Терского районов с федеральной трассой Санкт-Петербург – Мурманск (Р-21) и железнодорожным вокзалом.

Медицинское обслуживание населения Кандалакшского района осуществляет Кандалакшская ЦРБ, где сохраняется дефицит кадров. Для привлечения специалистов-медиков местная власть обеспечивает ежегодную выплату молодым специалистам и приглашенным специалистам дефицитных специальностей (по 115 тыс. руб. в течение трех лет работы), что позволило с 2015 года привлечь 11 врачей. Приглашенным специалистам предоставляется благоустроенное жилье (с 2017 года по настоящее время предоставлено три квартиры).

Также в районе сохраняется проблема обеспечения школ квалифицированными кадрами. Реализуются мероприятия, направленные на привлечение педагогов, в том числе молодых. С нынешнего года администрация городского поселения Кандалакша оказывает содействие в предоставлении приглашенным специалистам муниципального жилья. Так, в этом году жилье предоставлено четырем педагогам.

Для обеспечения поселка Белое Море отоплением администрацией Кандалакши реализуется инвестиционный проект по строительству угольной котельной, расположенной на территории Беломорской нефтебазы. На сегодняшний день проводятся пусконаладочные работы.