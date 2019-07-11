В Кандалакшском районе пройдёт юбилейная «Атомная регата-2019»

С 26 по 28 июля состоится Х юбилейный «Открытый турнир по водным видам спорта «Атомная регата-2019». В программу регаты включены популярные водные дисциплины: сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эстафета, а также набирающая популярность гонка на SUP-бордах – надувных досках для плавания с веслом стоя.

Атомную энергетику в состязаниях представят команды Кольской, Смоленской, Нововоронежской, Ростовской, Калининской, Ленинградской и Балаковской атомных станций. Конкуренцию представителям атомной отрасли попытаются составить сборные Петрозаводска и Мончегорска, спортсмены из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ковдора и Костомукши.

Место проведения турнира – старое русло реки Нива, водосброс с головного узла ГЭС Нива-2, нп. Нивский Кандалакшского района, район автомобильного моста через реку Нива. Географические координаты – 67.302046, 32.503958.

В перерывах между заездами спортсменов зрители и болельщики смогут испытать свою меткость в арбалетном тире, сразиться в пейнтбольном поединке, получить навыки преодоления препятствий в веревочном парке, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области. Для всех желающих будет работать фуд корт.