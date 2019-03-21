В Кандалакшском районе региональный оператор по обращению с ТКО запутался в неучтённых помойках

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области обратились в правительство региона с просьбой рассмотреть вопрос об актуализации территориальной схемы обращения с отходами в Заполярье.

Поводом для этого стал ряд недостатков в работе ныне действующей схемы, выявленных общественниками в ходе контроля за реализацией реформы по модернизации системы сбора и переработки мусора. В частности, по словам представителей подрядной организации, ответственной за очистку контейнеров в Алакуртти, причиной проблемы с вывозом отходом из села в Кандалакшском районе стало отсутствие у регионального оператора по обращению с ТКО информации об этих площадках.

«Оказалось, что регоператору были переданы неполные данные, из-за чего и возникла путаница. Ранее похожая ситуация возникала в ЗАТО Александровск, когда значительное количество объектов не вошло в территориальную схему по разным причинам. В частности, из-за бесконтейнерного сбора. Изначально были сложности и с вывозом ТКО с территории военных городков и гарнизонов, руководство которых отказывалось предоставить необходимую информацию, ссылаясь на её секретность. В ряде случаев возникали сложности с получением пропусков, но к настоящему времени, по словам представителей регоператора, все эти проблемы удалось решить. Тем не менее, единичные случаи периодически продолжают возникать, - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области, член регионального штаба ОНФ Светлана Рудакова. - Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, Мурманской области утверждена постановлением регионального правительства от 7 октября 2016 г., однако проведенные нами рейды показали, что она не учитывает ряд важных составляющих по организации эффективной и упорядоченной деятельности, охватывающей полный цикл работы с отходами. В связи с чем мы направили обращение в адрес региональной власти с просьбой рассмотреть вопрос об актуализации территориальной схемы обращения с отходами и при осуществлении этой работы привлечь к активному участию в ней представителей органов местного самоуправления».