В Кандалакшском районе вновь зафиксированы случаи обнаружения медведей вблизи населённых пунктов

5 июля в 00.28 от дежурного радиотелевизионного передающего центра в ЕДДС была передана информация о том, что на территории телевышки бродит молордой медведь.

По запросу Управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Кандалакшский район 6 июля Министерством природы и экологии по Мурманской области в район происшествия был направлен представитель Ловозерского охотнадзора, который провёл профилактические действия по отпугиванию животного пиротехническими средствами. На данный момент ситуация находится на контроле.

Сегодня утром в местных соцсетях появилось сообщение о том, что по дороге на Монастырский наволок, около домов на ул. Жемчужная бродят два медведя. В комментариях к посту кандалакшане пишут, что косолапых также видели и на Тропе здоровья.

В данное время на территории Кандалакшского района созданы мобильные группы, в состав которых входят, в том числе, опытные охотоведы. При поступлении звонка об обнаружении медведя вблизи населенных пунктов, они выезжают на место, проводят рекогносцировку местности, изучают повадки хищника и поводят мероприятия по его отпугиванию и отваживанию от посещения территории.