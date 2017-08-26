В Кандалакшском районе все образовательные учреждения готовы к приёму детей

В преддверии нового учебного года комиссия по проверке готовности образовательных организаций совместно со специалистами Госпожнадзора проинспектировала все школы и детские сады Кандалакшского района - 46 объектов. Основное внимание, прежде всего, было уделено выполнению предписаний органов надзора.

Так, в конце июля во всех образовательных организациях силами специалистов РЭУ была завершена промывка отопительных систем, заменено сантехническое оборудование, установлены водонагреватели. Также члены комиссии проверили подготовку учебных помещений, готовность образовательных организаций к отопительному сезону, готовность пищеблоков, документацию, оснащение медицинских кабинетов.

Качество выполнения ремонтных работ проводимых подрядными организациями во второй школе лично проверил глава Кандалакшского района и города Кандалакша Михаил Павлов. В образовательном учреждении завершена замена напольного покрытия на всех трех этажах основного здания. На эти цели было выделено более 1,5 млн рублей.

По словам Михаила Павлова, замена полов - это лишь один из этапов реконструкции здания. В дальнейшем в школе № 2 планируется установить новые окна, двери, отремонтировать фасад и кровлю.

В средней школе № 1 также были проведены ремонтные работы. Приведены в порядок три лестничных марша, туалеты, раздевалки, сделан выборочный ремонт пола первого этажа, полностью заменено покрытие пола в спортивном зале, осуществлен косметический ремонт спортивного зала. На эти цели из областного бюджета было выделено более 720 тысяч рублей, и ещё более 350 тысяч рублей было предусмотрено из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района».

В дошкольных учреждениях проведены работы по ремонту и строительству теневых навесов, замене устаревшего линолеума в залах, групповых помещениях.

В детских садах №» 16, 48 и 63 обновлено напольное покрытие. Частичный ремонт кровли выполнен в школе № 11 нп.Зареченска, полностью заменена кровля в МДОУ № 27 с.Алакуртти, МКУ «Централизованная бухгалтерия».