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Мурманская область. Арктика25.11.17 17:50

В канун Дня матери многодетным мамам Мурманской области вручены почётные региональные награды

Сегодня в Мурманске во Дворце Культуры им. С.М. Кирова в рамках областного праздника «С любовью к маме» состоялся театрализованный концерт, посвященный Дню матери. От имени главы региона Марины Ковтун главных гостей праздника – мам из разных городов и поселков Мурманской области – поздравил заместитель губернатора Роман Дурягин.

«Стать матерью, подарить жизнь – в этом высочайшее предназначение и великое счастье женщины. Все мамы знают, что счастье это невозможно без огромного повседневного, самоотверженного труда», – сказал Роман Дурягин и подчеркнул, что в Мурманской области действует целый комплекс мер поддержки семьи, материнства и детства.

Так, проделана огромная работа по ликвидации очереди на места в детских садах – немало дошкольных учреждений при этом были построены «с нуля». Большое внимание уделяется ремонту и оборудованию школ. Хорошим подспорьем для семей с несколькими детьми стал материнский капитал. Существенная поддержка оказывается семьям, воспитывающим трех и более детей. Всего в Мурманской области действует 16 видов поддержки семей с детьми. Как результат – за последние пять лет число многодетных семей выросло почти вдвое, сегодня их в регионе насчитывается около 6300.

«Однако статистика утверждает, что самое сложное для молодой семьи – это решение о рождении первого ребенка. В этом вопросе, безусловно, необходима поддержка государства. На рассмотрение в Мурманскую областную Думу внесен законопроект, предусматривающий предоставление ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им полутора лет молодым мамам, родившим первого ребенка до 26 лет. Мы думаем, что эта мера станет дополнительным стимулом при принятии решения о рождении первенцев, и все больше молодых женщин испытают это счастье – впервые стать матерью», – сказал Роман Дурягин.

По сложившейся в Мурманской области доброй традиции в рамках торжественного концерта были вручены высокие награды за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики. Почетный знак Мурманской области «Материнская слава» Роман Дурягин вручил Марине Бунас из Заозерска, воспитывающей четверых детей. Памятных адресов губернатора Мурманской области удостоены мамы троих детей: Ольга Баранникова (пгт. Умба), Юлия Безрукова (пгт. Никель), Мария Гарагатая (сп. Териберка), Галина Грещук (г. Снежногорск), Светлана Груздова (г. Мончегорск), Елена Кузнецова (г. Оленегорск), Татьяна Кузнецова (г. Мончегорск), Ольга Ненахова (г. Кола), Евгения Хиневич (г. Снежногорск) и Надежда Юданова (г. Апатиты); мамы, в семьях которых четверо детей: Дарья Зинченко (г. Полярные Зори), Оксана Кузнецова (г. Североморск), Марина Назаренко (нп. Зареченск), Анастасия Шибаева (г. Заозерск), а также Светлана Пушкарева (нп. Ёнский) – мама пятерых детей, и Любовь Мартюшева (г. Мурманск), воспитывающая семерых детей.

Творческие номера гостям праздничного концерта подарили коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

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