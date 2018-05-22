В канун Дня славянской письменности и культуры в Мурманске начинаются торжественные мероприятия

23 мая, накануне Дня славянской письменности и культуры, в столице Кольского Заполярья состоятся митинги и возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова (Рыбный проезд, 8; ул. Октябрьская, 23; ул. Коминтерна, 9/1; пр. Кольский, 9; ул. Подстаницкого, 3; ул. Октябрьская, 12). Начало мероприятий в 11.00.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, в 11.30 на площади Первоучителей (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а) начнётся торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 12.00 в рамках праздника состоится шествие школьников, интеллигенции и участников международного конкурса детской рукописной книги от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей.

В 12.15 начнется праздник «Слово» с участием историков, литераторов, учителей, победителей конкурсов, школьников, молодежи и коллективов художественной самодеятельности.

В 13.30 в рамках праздника во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится эрудит-шоу «Аз и Буки – основа науки» для мурманских школьников.