В каюте капитана теплохода «Помор» обнаружена большая партия незадекларированного алкоголя

На территории морского пункта пропуска (МПП) «Мурманск» в ходе осуществления пограничного контроля теплохода «Помор» (порт приписки Мурманск) сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в каюте капитана судна обнаружена партия незадекларированной алкогольной продукции. По результатам проверочных мероприятий, сотрудниками Пограничного управления выявлены 116 бутылок алкогольной продукции общим объёмом 106 литров и стоимостью на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, по указанному факту в адрес таможенного поста «Морской порт Мурманск» подготовлено и направлено сообщение о выявленном правонарушении.

По материалам управления таможенными органами по установленному факту ввоза на территорию РФ незадекларированных товаров возбуждено административное производство по ч.3 ст. 16.1 КоАП РФ. Выявленные товарно-материальные средства установленным порядком переданы сотрудникам Мурманской таможни. Проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности.