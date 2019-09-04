В каждом муниципалитете Мурманской области появится благоустроенное служебное жильё для медицинских работников

В Мурманской области будут предприняты дополнительные меры для предоставления медицинским работникам благоустроенного служебного жилья в муниципалитетах, об этом вчера сообщил глава региона Андрей Чибис. Проблему необходимости повышения качества жилья для приглашённых медиков подняли на встрече с врио губернатора полуфиналисты конкурса кадрового резерва «Лидеры Севера».

Как пояснил врио губернатора, в ближайшее время органам местного самоуправления предстоит подобрать подходящие квартиры в соответствии с потребностями отдельных муниципалитетов в специалистах для медицинских учреждений. Ремонт служебных помещений, по словам Андрея Чибиса, готово взять на себя региональное правительство. Для этого будет разработана отдельная программа финансирования.

«Качество служебного жилья для приглашённых из других регионов медицинских работников – это серьёзная проблема. Зачастую врачам предлагаются квартиры, которые требуют хорошего ремонта, и специалисты вынуждены тратить время и деньги на обустройство быта. Важно изначально создать все условия, чтобы врачи приезжая, получали хорошее благоустроенное современное жильё», – подытожил Андрей Чибис.

Глава региона также добавил, что такие дополнительные меры вместе с возможностью приватизации служебного жилья позволят закрепить медицинских работников на Крайнем Севере.