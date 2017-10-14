В Кильдинстрое ночью пожарные тушили квартиру, а в Мурманске - автомобиль

13 октября в 22.06 на пульт дежурной службы «01» поступил звонок о пожаре в квартире в поселке Кильдинстрой. На место пожара выехали два пожарно-спасательных подразделения. В результате пожара обгорел диван, сгорело одеяло.

А в 6.00 диспетчеры приняли информацию о возгорании автомобиля в Мурманске по адресу: пр. Героев-Североморцев, д. 11, корп.1. В результате пожара сгорел моторный отсек Volkswagen Jetta. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожаров устанавливаются.