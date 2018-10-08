В Кильдинстрое собираются создадать военно-патриотический парк «Патриот»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране пять военно-патриотических парков «Патриот», сообщает ТАСС. Они будут располагаться в Санкт-Петербурге и Кронштадте, Верхней Пышме (Свердловская область), Севастополе, в поселке Кильдинстрой (Мурманская область) и на острове Русский (Приморский край), следует из распоряжения, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указывается в документе, целями парков станут «воспитание патриотизма и гражданственности, гордости за Российскую Федерацию и ее Вооруженные силы, формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи к прохождению военной службы по контракту и призыву, осуществление просветительской, научно-исследовательской, образовательной и музейной деятельности на основе предметов и коллекций образцов вооружения».

Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.