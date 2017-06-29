В Киркенесе Алексей Тюкавин представил информацию о системе мониторинга радиационной обстановки в Мурманской области

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин в составе российской делегации принял участие в XX юбилейном заседании совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области ядерной и радиационной безопасности. Выездное заседание состоялось в норвежском Киркенесе.

Алексей Тюкавин представил информацию о системе мониторинга радиационной обстановки в Мурманской области и отметил, что в регионе создана современная, отвечающая всем необходимым требованиям система радиационного мониторинга и аварийного реагирования, которая позволяет отслеживать любую нештатную ситуацию, связанную с превышением радиационного фона.

В ходе заседания российско-норвежской комиссии стороны выразили заинтересованность в продолжении совместной эффективной работы по повышению ядерной и радиационной безопасности и наметили планы дальнейшего сотрудничества.