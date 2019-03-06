В «Кировке» состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

7 марта в 18.30 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт, посвященный Международному женскому дню.

Приближается самый первый весенний праздник – 8 Марта. В этот день прекрасные дамы принимают поздравления и подарки. Без преувеличения можно сказать, что первый праздник наступившей весны является долгожданным, одним из самых главных государственных и народных праздников.

Зрители увидят хореографические, вокальные, цирковые и театральные номера. В праздничной программе примут участие: ансамбль солистов «Орфей», ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль танца «Радость», Анастасия Басова, театр - студия моды «Очарование», Семья Серовых, Наталья Еремеева и Сергей Макаров, ансамбль эстрадного пения «Непоседы», цирк «Комплимент», Андрей Щербаков, КЛюП-Студия, Марина Хамитова и Вениамин Рузанов.