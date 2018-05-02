В «Кировке» состоится презентация сборника песен «Кольская земля»

5 мая в 16.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) приглашает мурманчан и гостей города на презентацию сборника песен «Кольская земля».

Выпуск сборника «Кольская земля» приурочен к 80-летию со дня образования Мурманской области. Он является своеобразным творческим подарком как для любителей, так и для профессионалов вокально-хорового жанра. В сборник вошли лучшие песни и романсы, написанные членом любительского объединения «Композиторы Заполярья» Е.В. Ростовской на стихи В.Л. Тимофеева, которые зрители услышат во время концертной программы.