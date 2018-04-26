В Кировск на «Хибинскую весну» приедут Олимпийские чемпионы

28 и 29 апреля приглашаем любителей лыжных гонок, а также всех любителей активного отдыха на лыжный комплекс «Тирвас», на котором пройдет соревнования «Хибинская весна» на призы администрации города Кировска и компании «Фосагро».



В эти дни автобусы, следующие по маршруту №1, 128 в промежутке с 9:30 до 14:30 будут следовать с заездом к лыжному комплексу.



Почётные гости: Президент федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта Елена Вяльбе, а также Владимир Логинов (вице-президент Олимпийского комитета ФЛГР), Сергей Крянин (вице-президент ФЛГР), Юрий Гармаш (ответственный секретарь ФЛГР), Николай Зимятов (четырёхкратный олимпийский чемпион 1980, серебряный призер Олимпийских Игр 1984, 8-кратный чемпион СССР, Заслуженный мастер спорта), Александр Завьялов (Серебряный призер Олимпийских зимних игр 1984, бронзовый призер Олимпийских зимних игр 1980, Заслуженный мастер спорта), Михаил Девятьяров (Олимпийский чемпион, серебряный призёр 1988, Заслуженный мастер спорта).