Мурманская область. Арктика08.06.17 07:15
В Кировск пришло тепло – отопительный сезон завершён
7 июня Сергей Свинин, глава администрации Кировска, подписал постановление об окончании отопительного сезона и отключении горячего водоснабжения для проведения работ по подготовке тепловых сетей и источников тепловой энергии к отопительному сезону 2017-2018 годов.
Текущий отопительный сезон будет завершен в Кировске и микрорайоне Кукисвумчорр с 13 июня, в н.п. Титан и Коашва – с 14 июня.
Отключение горячей воды в Кировске и м.Кукисвумчорр – с 13 по 17 июня, в Титане - с 3 по 8 июля, в Коашве – с 30 июля по 3 августа.
В период работ на теплосетях будут проведены гидравлические испытания.
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