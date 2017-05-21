Мурманская область. Арктика21.05.17 18:42
В Кировске специалисты ФГИК «Размах» завершили демонтаж трубы высотой
80 метров на Восточном руднике АО «Апатит» (ГК «ФосАгро»). Точный расчёт позволил использовать метод обрушения, «уложив» конструкцию точно в заданное место. Свою ювелирную работу ФГИК «Размах» подтвердил видеороликом, размещённым в Интернете.
В Кировске 80-метровая труба упала строго по проекту демонтажа
В Кировске специалисты ФГИК «Размах» завершили демонтаж трубы высотой
Комментарии
-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-Нам интересно Ваше мнение17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовал: 401 человек
-Скоро в эфире21:00«Авангард» - визитная карточка спортивного Мурманска». Специальный репортаж (12+)21:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)21:30«Открытая студия: Профориентация». Тематическая программа (12+)22:00«Список контактов». Художественный фильм (16+)23:40«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:05«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ апреле в Мурманской области больше всего подорожали продовольствие, резиновая обувь и медуслугиЦены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжают ставить рекорды по росту-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейкуДоллар и евро начали торги снижением-PRO ЭнергетикуАО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротовНа Кольской АЭС в работе три энергоблока-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 маяВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниями-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг