В Кировске чествуют медалистов

Сегодня, 26 июня, в Кировском городском Дворце культуры состоится чествование медалистов – выпускников школ Кировска. В этом учебном году в городе 22 медалиста. 20 выпускников окончили школу с золотой медалью.

В соответствии с положением, утверждённым распоряжением администрации города Кировска, 2 учащихся будут поощрены серебряными медалями «За успехи в учении».