Мурманская область. Арктика25.06.19 07:15
В Кировске два дня возможны отключения передающих телевизионных и радиовещательных станций
Мурманский ОРТПЦ извещает, что в связи с проведением плановых работ на объекте филиала РТРС «Мурманский ОРТПЦ» в г. Кировск 26 и 27 июня с 10.00 до 16.00 возможны отключения передающих телевизионных и радиовещательных средств: «UAX-500» 23 ТВК «РТРС-1», «ВГТРК-MUX Мурманск»; «UAX-500-C» 41 ТВК «РТРС-2»; «Полярис ТВП5000» 9 ТВК, «Россия-1», «ВГТРК Мурманск»; «Полярис ТВП5000» 11 ТВК, «1 канал»; «TV-1000/U» 22TBK, «HTB»; «TTU-1000» 34 ТВК, «5 канал»; «Онега» 27 ТВК, «Матч ТВ»; «RT-FMS-4001», 70,340 МГц, «Радио России», «ВГТРК Мурманск»; ТХ-1000, 103.5 МГц, «Ретро FM».
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