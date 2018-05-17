Мурманская область. Арктика17.05.18 12:11
В Кировске горели два гаража, а в Мурманске ангар
16 мая в 18.26 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гаражах адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская. В результате пожара один из гаражей выгорел полностью, во втором обуглилось лакокрасочное покрытие. На месте пожара работало два пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.
А в 18.48 дежурные службы приняли сигнал о возгорании в ангаре адресу: г. Мурманск, ул. Колхозная д. 16. В результате пожара обгорели внутренние конструкции и кровля ангара. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожарова устанавливаются.
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