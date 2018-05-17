В Кировске горели два гаража, а в Мурманске ангар

16 мая в 18.26 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в гаражах адресу: г. Кировск, ул. Олимпийская. В результате пожара один из гаражей выгорел полностью, во втором обуглилось лакокрасочное покрытие. На месте пожара работало два пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

А в 18.48 дежурные службы приняли сигнал о возгорании в ангаре адресу: г. Мурманск, ул. Колхозная д. 16. В результате пожара обгорели внутренние конструкции и кровля ангара. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 9 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причины пожарова устанавливаются.