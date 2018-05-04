В Кировске горело здание на Хибиногорской

3 мая в 16.00 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Кировск, ул. Хибиногорская.

В результате пожара обгорел пароизоляционный материал в обшивке. Пожар ликвидирован до прибытии пожарного подразделения На место пожара выезжало одно пожарное подразделение - 7 человек личного состава, 3 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.