В Кировске «Городская среда» благоустроит большую зону отдыха

Состоялась выездная проверка хода работ по благоустройству в рамках партпроекта «Городская среда» в городе Кировск. В городе в рамках «Городской среды» ведутся работы в трех дворах, где проводится ремонт автопроездов и подходов к входным группам, установка скамеек, урн, ограждения палисадников и озеленение.

Также в городе было принято решение благоустроить большую территорию возле микрорайона Кукисвумчорр, известную как Поле Умецкого.

Здесь запланированы демонтаж старого и установка нового спортивного и игрового оборудования, малых архитектурных форм, скамеек, урн, беседок, декоративного колодца, расчистка территории, подсыпка, наружное освещение.

«Это место – уникальное, - объяснил член регионального политического совета, секретарь Кировского местного отделения партии, Глава муниципального образования г. Кировск Владимир Дядик. - Поблизости находится санаторий-профилакторий «Тирвас», современная освещенная лыжная трасса, отсюда начинается большинство туристических маршрутов по Хибинам: пешеходных, лыжных. На данной территории планируется также постройка коттеджных гостиниц».

Как рассказал Дядик, идея создать здесь общественное пространство принадлежит жителям.

«В течение полугода проектировали, создавали эскизный проект, провели несколько публичных слушаний и несколько общественных слушаний, - продолжил он. - Родился проект, который мы теперь реализуем».

«Место, действительно, уникальное, очень красивое, - согласился Секретарь Мурманского регионального отделения Партии, Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. – Очень важно благоустроить его так, чтобы это было не в ущерб природе. Природный парк на красивой местности – это прекрасное решение. Будем надеяться, что идея будет реализована».