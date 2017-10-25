В Кировске начальник отдела одного из предприятий признан виновным в совершении преступления

В феврале текущего года начальник отдела предприятия города Кировска был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области при получении от директора коммерческой организации 930 тысяч рублей. Передача денежных средств происходила в автомобиле. О задержании сотрудника предприятия были оповещены органы прокуратуры и следственный комитет. Установлено, что указанную сумму злоумышленник потребовал за содействие в принятии положительных решений на тендерных комитетах по заключению контрактов на проведение подрядных работ.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело. Оперативное сопровождение при расследовании уголовного дела осуществляли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД России.

В настоящее время Кировским городским судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 3, 159 ч. 4 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно и штрафом в размере 700 тысяч рублей. Также кировчанину запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях