В Кировске начался сбор предложений от жителей города для муниципальной программы по формированию комфортной городской среды. Пункты сбора находятся в семи доступных для каждого общественных местах – магазинах, учреждениях спорта и культуры.

Оставить пожелания кировчане могут в специальных ящиках для сбора предложений со символикой проекта. Их разместили в магазинах «Яблочко», «Евророс» на ул. Олимпийской, «7 дней» на ул. Хибиногорской, кировском городском ДК, Дворце спорта «Горняк», многофункциональном центре (ул. Юбилейная, 13) и санаторно-оздоровительном комплексе «Тирвас». Участвовать в народном голосовании может любой желающий. Оформить заявку необходимо на специальном бланке. Правильно заполнить его помогут волонтёры, которые будут дежурить у ящиков в вечерние часы пик – с 17 до 20 часов. Подводить промежуточные итоги народного голосования будут еженедельно. Следить за результатами можно на официальном сайте администрации Кировска и социальных сетях. Голосование продлится до середины февраля.

С 2017 года в рамках проекта в администрации работает общественная комиссия, в состав которой вошли депутаты городского Совета депутатов, общественники и активисты. Комиссия рассмотрит каждое предложение.

«Проект по формированию комфортной городской среды набирает обороты, все больше жителей принимают в нем участие. Новая форма работы дает возможность каждому кировчанину повлиять на облик родного города»,– подчеркивает глава Кировска Владимир Дядик.

Сбор предложений продлится до 9 февраля. По итогам их рассмотрения будет организовано рейтинговое голосование. Проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в 2018 году.