В Кировске начинает работу ледовый парк «Гиперборея»

Сегодня в Кировске на стадионе «Горняк» (ул. 50 лет Октября, 4а) начинает работать ледовый парк «Гиперборея».

В парке построены уникальные ледяные скульптуры и снежный лабиринт, установлены горки, крепости, трон с ведущей к нему колоннадой, карусель. Оформление ледового парка отражает достопримечательности городов Мурманской области, а также тему горнолыжного спорта.

Отличительная особенность посещения ледового парка – возможность не просто посмотреть на шедевры изо льда и снега, но и активно провести время на свежем воздухе: покататься с горки, поиграть в снежки.

График работы объекта в дни новогодних праздников – ежедневно с 13.00 до 21.00.