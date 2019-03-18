В Кировске нашли квартиры, про которые забыла администрация города

Прокуратурой Кировска проведена проверка в части не реализации администрацией города мер по принятию в муниципальную собственность выморочного имущества в виде жилых помещений. В ходе её было установлено, что органом местного самоуправления данная работа организована ненадлежащим образом.

В отсутствие наследников, после умерших граждан не вносится плата за коммунальные услуги, соответственно у управляющей организации образовывается не погашаемая прогрессирующая задолженность по оплате за коммунальные услуги, что в свою очередь влияет на качество оказания жилищно-коммунальных услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома. Также бесхозяйное отношение к указанному имуществу исключает возможность его предоставления лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, до проведения ремонтных работ.

Неисполнение требований Гражданского кодекса РФ о наследовании выморочного имущества, предусматривающих переход такого имущества в порядке наследования в собственность муниципального образования, нарушает его интересы, защиту которых в порядке ст. 45 ГПК РФ осуществляет прокурор города Кировска.

В целях устранения отмеченных нарушений прокурором города в феврале 2019 года в суд направлено 4 исковых заявления к комитету по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска о признании права муниципальной собственности на 4 жилых помещений, подпадающих под признаки выморочного имущества.