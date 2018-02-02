В Кировске необоснованно затянулся капитальный ремонт домов на проспекте Ленина

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Установлено, что с 22 февраля 2017 года администрация города Кировска исполняет функции технического заказчика в соответствии с условиями договора, заключенного с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области».

С учётом передачи органу местного самоуправления функций технического заказчика администрацией г.Кировска проведены соответствующие аукционы по отбору подрядных организаций.

По результатам проведения аукционов между администрацией Кировска с двумя подрядными организациями заключены договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) в многоквартирных домах № 9а по просп. Ленина, № 8а по ул. Мира, 19а по просп. Ленина, № 3а по просп. Ленина.

Сроки выполнения работ истекли 10 декабря прошлого года. При этом проверка показала, что по состоянию на 19 января 2018 года работы по капитальному ремонту общего имущества не завершены, подписанных актов рабочей комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не имеется.

Таким образом, подрядными организациями нарушены сроки исполнения договорных обязательств, при том, что дополнительного согласования переноса сроков выполнения работ техническим заказчиком не проводилось.

Учитывая изложенное, в целях устранения отмеченных нарушений руководителям подрядных организаций внесены представления, который находятся на рассмотрении.