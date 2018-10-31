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Мурманская область. Арктика31.10.18 13:37

В Кировске новый глава города

Депутаты кировского горсовета утвердили отставку своего коллеги Владимира Дядика с поста главы города, сообщает ХибИнформБюро. Тайным голосованием парламентарии выбрали на освободившееся кресло другого своего коллегу Вадима Турчинова.

Сам Владимир Дядик признался, что уходит на повышение — по словам экс-главы, ему предложили некую ответственную должность в экономическом блоке группы «ФосАгро», и он считает это перемещение по карьерной лестнице не понижением, а взлётом.

— В органах муниципальной власти Кировска в разных должностях я проработал семь лет, это был очень хороший период, за который удалось много сделать для города и горожан, — отметил он. — Наступают новые времена, открываются новые горизонты. Нельзя засиживаться на одном месте!

Новому главе Кировска Вадиму Турчинову 51 год, и в особом представлении для кировчан Вадим Викторович не нуждается. Свою трудовую деятельность в Хибинах он начинал с должности горноспасателя ОВГСО, до сегодняшнего дня работал в службе по связям с общественностью КФ АО «Апатит». Жители округа №11 трижды доверяли Вадиму Турчинову право представлять их интересы в горсовете — на выборах 2007, 2010 и 2015 года.

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