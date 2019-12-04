Мурманская область. Арктика04.12.19 07:00
В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров по указанию руководителя работ будет введено ограничение движения автотранспорта: по основной автодороге
23 км - м-н. Кукисвумчорр; по объездной автодороге над ул. Комсомольской.
В Кировске ограничат движение автотранспорта из-за спуска лавин на горе Юкспорр
6 декабря с 11.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 16, 17, 22 и 23 (г. Юкспорр).
В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров по указанию руководителя работ будет введено ограничение движения автотранспорта: по основной автодороге
С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!
Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 58-895, ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 55-789.
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