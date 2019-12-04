В Кировске ограничат движение автотранспорта из-за спуска лавин на горе Юкспорр

6 декабря с 11.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинных очагах № 16, 17, 22 и 23 (г. Юкспорр).

В связи с проведением работ по активному воздействию на снежный покров по указанию руководителя работ будет введено ограничение движения автотранспорта: по основной автодороге 23 км - м-н. Кукисвумчорр; по объездной автодороге над ул. Комсомольской.

С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне!

Телефоны оперативных дежурных поисково-спасательных подразделений (город Кировск): МЧС России 8 (815-31) 58-895, ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 55-789.