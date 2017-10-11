Мурманская область. Арктика11.10.17 17:49
В читальном зале центральной городской библиотеки им. Горького (пр. Ленина, д. 15) 17 октября начнет работу экологическая фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник». Здесь педставлены новые фотоработы сотрудников Лапландского заповедника.
В Кировске откроется фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник»
В читальном зале центральной городской библиотеки им. Горького (пр. Ленина, д. 15) 17 октября начнет работу экологическая фотовыставка «В объективе Лапландский заповедник». Здесь педставлены новые фотоработы сотрудников Лапландского заповедника.
Сотрудники библиотеки приглашает дошкольников, школьников младших и средних классов на виртуальную экскурсию по потаенным уголкам заповедника через чудесный мир фотографии.
Школьники узнают об истории заповедника, удивительном мире животных и растений нашего края, увидят увлекательный экологический фильм и примут участие в конкурсе на выбор лучшей фотографии. Экспозиция открыта до конца октября.
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Последние комментарии
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
Драйвер
11.10.17 06:16
А****о подготовились, хорошо подготовили трассу, особенно в понедельник, минус три соотечественника в полном расцвете сил... * - купюры внесла редакция.
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