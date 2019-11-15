В Кировске открылась IX международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее»

В Кировске вчера начала работу IX международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее» – «Устойчивое развитие горнопромышленного комплекса Арктики на основе стратегического партнерства».

В пленарной сессии «Роль горнопромышленного комплекса в развитии Мурманской области: Стратегия 2030» приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова, которая приветствовала участников конференции и отметила, что горная промышленность является основой экономики Мурманской области. Несмотря на то, что многие предприятия работают уже давно, они продолжают сохранять хорошие перспективы развития, ставят перед собой новые задачи.

«Наша позиция – максимально поддерживать предприятия, которые работают в регионе. Те из них, которые реализуют новые проекты, пользуются поддержкой и получают налоговые льготы. Отдача от этого уже видна – в этом году у нас значительно выросли поступления в бюджет от горной промышленности по налогу на прибыль и налогу на имущество. Это даёт основания думать, что принятое решение о налоговых преференциях было правильным. Сейчас мы активно работаем с федеральным правительством о введении федеральных мер поддержки, касающихся Арктической зоны РФ», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

В течение двух дней участникам конференции предстоит обсудить перспективные направления развития горнопромышленного комплекса. Кроме того, программа предусматривает посещение ряда горнопромышленных предприятий: Расвумчоррского рудника, АНОФ-3, производственных объектов Оленегорского ГОКа.