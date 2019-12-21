В Кировске открылась «Снежная деревня»

В Кировске у подножия горы Вудъяврчорр открыл свой 12-й сезон экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня». В этом году на создание «Снежной деревни» ушло 6,5 тысячи тонн снега, а площадь экспозиции побила собственный рекорд, превзойдя цифру в 2,5 тысячи кв. метров. Над её оформлением работало свыше 30 скульпторов из разных регионов России.

Одно из главных событий сезона в «Снежной деревне» – фестиваль «Снеголёд». Фестиваль пройдёт в два этапа. С 20 января 2020 года на территории «Снежной деревни» скульпторы в течение недели будут создавать снежно-ледовые композиции на глазах у посетителей. Второй этап – конкурс «Бешеная пила» – состоится 26 января в Апатитах. В его рамках мастера из разных городов России и зарубежья всего за 90 минут должны будут превратить кусок льда в произведение искусства.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Мурманской области и местной администрации.