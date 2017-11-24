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Мурманская область. Арктика24.11.17 09:44

В Кировске открылись соревнования «Хибинская гонка»

В спорткомплексе «Горняк» города Кировска состоялась торжественная церемония открытия первых в стране зимних стартов Международной федерации лыжного спорта (FIS) – «Хибинская гонка» на призы администрации города. В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Обращаясь к участникам и гостям соревнований, первый заместитель главы региона отметил, что Апатиты и Кировск всегда были центром зимних видов спорта, и теперь, когда компании «ФосАгро» удалось реконструировать стадион, есть шанс возродить давние традиции.

«Возможно, мы ещё раньше сможем начинать соревнования с помощью искусственного оснежения, и ещё будем гордиться нашим спортивным центром в Хибинах», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов вручил организаторам соревнований международный сертификат FIS, удостоверяющий высокий класс лыжного стадиона «Тирвас».

В гонке FIS примут участие 120 спортсменов, также в рамках Хибинской гонки пройдут соревнования лыжников Мурманской области. На первые старты лыжники выйдут уже сегодня: в 11 часов начнется лыжная гонка классическим стилем на 5 и 10 км (для женщин и мужчин), во вторник пройдут спринтерские соревнования, в воскресенье – гонка свободным стилем.

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