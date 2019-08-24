В Кировске открылся современный Ледовый Дворец спорта

В канун Дня горняка и 90-летия комбината «Апатит» в Кировске состоялось открытие спортивно-оздоровительного центра «Апатит Арена».

Ледовая арена будет эксплуатироваться в трёх режимах: тренировок и массового катания, соревнований, а также выставок и концертов. В режиме спортивных мероприятий трибуны вмещают 260 человек, при проведении концертов и выставок – 750 человек. Объект оснащён специальным покрытием, позволяющим проводить мероприятия без растапливания льда. «Апатит Арена» станет тренировочным центром для детей, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Отделения этих видов спорта планируется открыть на базе спортивного центра «Горняк». Здесь же будут тренироваться любительские хоккейные команды.

Внутри «Апатит Арены» расположено ледовое поле площадью 1800 квадратных метров, тренажерный зал, зал для хореографии, буфет, зона проката коньков. Предусмотрены помещения для медицинского персонала, раздевалки, технические и бытовые помещения, помещения для льдоуборочных машин и холодильного оборудования. Общая площадь сооружения составляет около 6200 квадратных метров.

Проект строительства спортивного комплекса реализован в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области и ПАО «ФосАгро». Общая стоимость проекта составила свыше 500 млн руб. В открытии «Апатит Арены» приняли участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, заместитель председателя совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Григорьевич Гурьев, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов, глава Кировска Вадим Турчинов, глава администрации Кировска Юрий Кузин, руководители компании и предприятий Группы «ФосАгро».

Глава Мурманской области Андрей Чибис отметил, возведение объекта строго контролировалось областными властями, чтобы его открытие состоялось к профессиональному празднику – Дню горняка.

«Мы доработали изначальный проект, увеличили смету, чтобы получить многофункциональный комплекс, который можно будет использовать и для занятий спортом, и для проведения выставок и концертов», – рассказал Андрей Чибис.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве и оборудовании Ледового дворца. Он подчеркнул, что именно спорт является одним из ключевых направлений социальной политики компании, а на предприятиях ведется работа по развитию массового спортивного движения и пропагандируется здоровый образ жизни.

В день открытия на новой ледовой арене состоялся матч на кубок прославленного хоккеиста Сергея Федорова – двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира, трёхкратного обладателя Кубка Стенли. Легендарный спортсмен провёл юные годы в Апатитах, учился в школе № 3 и начинал хоккейную карьеру в местной команде «Апатитстрой». Кубок его имени теперь будет проводиться регулярно.