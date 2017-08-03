В Кировске отмечается снижение объёмов отгрузки в добыче полезных ископаемых на 24,1%

Как сообщает администрация муниципального образования г.Кировск, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических отпускных ценах за I полугодие 2017 года составил 35337,1 млн рублей, что составляет 17,3% от общего объёма отгруженных товаров собственного производства по Мурманской области за указанный период. По отношению к I полугодию 2016 года, по муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией, наблюдается снижение объёма отгруженных товаров собственного производства на 19,2%, что связано со снижением объёмов отгрузки товаров по виду экономической деятельности - добыча полезных ископаемых на 24,1%.

По иным основным видам экономической деятельности намечается рост объёмов отгруженных товаров собственного производства по отношению к I полугодию 2016 года, в частности (по видам экономической деятельности): строительство - рост на 36,3%; обеспечение электрической энергией, газом и паром - рост на 11,7%; обрабатывающие производства – рост на 7,2%.

По состоянию на 1 июня этого года дебиторская задолженность крупных и средних организаций муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией составила 12 млрд 842,9 млн рублей, из неё просроченная – 753,0 млн рублей. Кредиторская задолженность крупных и средних организаций муниципального образования, по данным на 1 июня составила 11836,6 млн рублей, из неё просроченная – 595,8 млн рублей.

Состояние расчетов в организациях города (по крупным и средним организациям) по состоянию на 1 июня характеризуется по сравнению с началом года незначительным снижением просроченной кредиторской дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность по крупным и средним предприятиям города по сравнению с началом текущего года снизилась на 0,07%. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с началом года снизилась на 1,26%. Превышение просроченной дебиторской задолженности над просроченной кредиторской составляет 1,26 раза.