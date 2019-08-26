В Кировске отметили День горняка и юбилей комбината «Апатит»

В торжественных мероприятиях приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты регионального парламента, представители правительства области и муниципальных образований.

Многочисленные гости прошли в колонне с трудовым коллективом Кировского филиала АО «Апатит» и горожанами по улицам Кировска до стадиона «Горняк», где развернулись основные праздничные мероприятия.

Сергей Дубовой отметил, что почти столетие назад в Хибины пришли энтузиасты своего дела, положившие начало одному из крупнейших горнодобывающих производств в стране. Уникальные минеральные ресурсы Кольской земли стали доступны благодаря самоотверженному труду горняков и работе комбината «Апатит»:

«Заполярных горняков всегда отличала сила духа, крепкая дружба и особая северная закалка, перед ними пасуют любые сложности. Только такие люди способны на ежедневный трудовой подвиг, необходимый нашему краю и всей стране. Именно благодаря таким людям Кировский филиал «Апатита» успешно развивается и вносит весомый вклад в экономику Мурманской области».

Парламентарий пожелал коллективу предприятия и всем горожанам новых трудовых побед и добрых свершений на благо Кольского края и хибинской земли.

Для участников торжества были организованы интерактивные площадки, выставка горной техники и выступление звезд российской эстрады.