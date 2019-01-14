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Мурманская область. Арктика14.01.19 09:40

В Кировске подрядная организация срывает сроки проведения капитального ремонта МКД

Прокуратурой города Кировска проведена проверка исполнения законодательства при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Установлено, что с 22 февраля 2017 года администрация города Кировска исполняет функции технического заказчика в соответствии с условиями договора, заключенного с НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Мурманской области».

По результатам проведения аукционов 24 июля 2018 года между администрацией  Кировска и мурманской подрядной организацией был заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества (кровли) в многоквартирном доме № 37 по ул. Кирова. Сроки выполнения работ (с учётом дополнительного соглашения) истекли 30 ноября прошлого года, при этом, проверка показала, что по состоянию на 10 января 2019 года работы по капитальному ремонту общего имущества не завершены, подписанных актов рабочей комиссии по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не имеется.

Таким образом, подрядной организацией принимаются недостаточные меры по завершению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в виду чего нарушаются права собственников жилых помещений дома.

Учитывая изложенное, в целях устранения отмеченных нарушений 10 января этого года руководителю подрядной организации внесено представления.

На контроле прокуратуры города также находится капитальный ремонт двух других многоквартирных домов города Кировска, срок исполнения договорных обязательств по которым не истек (ремонт выполняется иными подрядными организациями).

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