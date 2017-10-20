В Кировске полицейские задержали подозреваемого в серии краж

В дежурную часть отдела полиции в Кировске поступило сразу несколько заявлений от арендаторов офисных помещений, расположенных в здании по пр. Ленина. Потерпевшие сообщали о хищении денежных средств, компьютерной техники, парикмахерских принадлежностей и иного имущества. Общая сумма ущерба составила более 109 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленник проникал в помещения либо путем свободного доступа, либо путем выбивания двери, брал все, что попадало под руку.

Полицейские изъяли с места преступления отпечатки пальцев рук злоумышленника, а также зафиксировали иные следы, оставленные им на местах краж. Проверка по базам данным полиции показала, что к ним причастен 31-летний житель города Апатиты, ранее судимый за хищение, мошенничество и незаконный оборот наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Часть похищенного была у него изъята в ходе обыска.

По 7 фактам краж, совершенных с проникновением в помещение, возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность подозреваемого к иным преступным эпизодам.