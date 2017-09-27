В Кировске полицейские задержали подозреваемого в угрозе убийством своей знакомой

С заявлением в отдел полиции по городу Кировску обратилась 27-летняя женщина. Она сообщила, что ей угрожал убийством знакомый. По словам потерпевшей, мужчина находился у неё в гостях.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что между гостем и хозяйкой квартиры произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый схватил женщину за шею и высказывал угрозы убийством в его адрес. Потерпевшая опасность восприняла как реально осуществимую и обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Сотрудниками полиции подозреваемый - неработающий местный житель 1984 года рождения - был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде