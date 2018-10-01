В Кировске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биоресурсов

В ходе природоохранного рейда полицейскими было установлено, что двое местных жителей установили две рыболовные сети на реке Умба. С их помощью мужчины незаконно добыли 39 экземпляров рыбы ценных пород, причинив ущерб биоресурсам РФ на общую сумму около 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание, предусмотренное за данное преступление - лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, орудия лова изъяты.

Работа по контролю за соблюдением законности в сфере водных биоресурсов полицейскими и коллегами из заинтересованных ведомств продолжается. Проверки за соблюдением требований законодательства проводятся на постоянной основе.