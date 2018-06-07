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Мурманская область. Арктика07.06.18 12:02

В Кировске, Полярных Зорях, в Кандалакшском и Печенгском муниципальных районах свыше 60% организаций убыточные

В январе–марте 2018 года организациями Мурманской области было получено 14961,2 млн рублей прибыли и 1883,5 млн рублей убытка (в январе–марте 2017 года – соответственно 16324,5 млн рублей и 1793,1 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона по отношению к уровню за январь–март  2017 года снизился на 10,0% и составил 13077,7 млн рублей прибыли.

Как сообщает Мурманскстат, наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Образование», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Транспортировка и хранение» приходилось соответственно 39,8% и 16,6% (в январе–марте 2017 года – 29,1% и 20,9%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 41,8% (в  январе–марте 2017 года – 40,5%). Наибольшие убытки получили организации вида экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

В городских округах город Кировск и город Полярные Зори, а также в Кандалакшском и Печенгском муниципальных районах свыше 60,0% организаций были убыточными. В Терском муниципальном районе все организации работали нерентабельно.      

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