В Кировске презентуют концепцию Регионального сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники

15 ноября в Кировске в рамках VII Мурманской международной деловой недели начинает работу VIII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро-Арктического региона: взгляд в будущее». Она посвящена модернизации горнодобывающих, горно-химических и металлургических предприятий для комплексного освоения минерально-сырьевой базы.

На конференции состоится презентация концепции Регионального сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники. В формате «круглого стола» участники конференции обсудят его развитие на территории города Кировска.

В работе «круглого стола» планируют принять участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, промышленных предприятий региона, а также российские и зарубежные горнопромышленные и сервисные компании.