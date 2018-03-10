Мурманская область. Арктика10.03.18 23:15
В Кировске произошёл самопроизвольный сход лавины, под снегом оказались два человека
10 марта в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что в Хибинах на горе Айкуайвенчорр произошёл самопроизвольный сход лавины. В результате произошедшего под снегом оказались два человека.
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, в результате проведения поисковых работ спасателями ПСП г.Кировск МАКАСЦ МЧС России - филиал ФКУ «СЗРПСО МЧС России» два человека были обнаружены. По предварительной информации один из них травмирован.
После проведения работ по эвакуации со склона горы два человека были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
Всего в операции по спасению были задействованы 10 человек, 5 ед. техники.
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