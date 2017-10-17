В Кировске прошел областной фестиваль «Музыкальные фантазии»

В минувшие выходные в Кировском городском Дворце культуры прошел областной фестиваль духовой, эстрадно-духовой и джазовой музыки «Музыкальные фантазии». Организатором мероприятия выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В фестивале приняли участие 98 музыкантов духовых оркестров и эстрадно-джазовых коллективов из Мурманска, Кировска, Кандалакши, Мончегорска, Североморска, Апатитов, Полярных Зорь, поселка Мурмаши и села Лувеньга.

Мероприятие началось с плац-концерта, который прошел перед Дворцом культуры. Во время программ «Танцплощадка» и «Jazz кафе» кировчане и гости города смогли насладиться музыкой в исполнении духовых оркестров, вокально-инструментальных ансамблей, эстрадных и эстрадно-джазовых коллективов. Все участники областного фестиваля были награждены дипломами. В рамках фестиваля состоялся круглый стол для руководителей инструментальных коллективов. Они обсудили будущие мероприятия и перспективы развития жанра в регионе.