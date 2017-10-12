В Кировске прошла конференция школьников «Молодые исследователи Хибин»

7 октября 2017 года состоялась XVIII научно-практическая конференция школьников города «Молодые исследователи Хибин» и конкурс исследовательских работ младших школьников «Молодые исследователи Хибин. Юниор». В работе конференции приняли участие учащиеся 4-11 классов образовательных организаций города. Всего было представлено 32 доклада.



На конференции работало 4 секций: история и историческое краеведение, социально-гуманитарные науки, естественные науки и современный мир, инженерные науки.



При подведении итогов учитывалось эрудированность автора в рассматриваемой области, творчество, оригинальность затронутой проблемы, интеллектуальная продуктивность, энтузиазм и желание участников заниматься научной деятельностью.



Победителями конференции признаны восемь исследовательских работ:



•«Фонтаны северного города», Беликов Владислав, 4 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Оценка перспектив развития туризма в городе Кировске»», Павленко Екатерина, 10 класс, «Хибинская гимназия»;

•«Голограмма как эффективный элемент рекламы города Кировска - туристического центра», Нефедова Софья, 6 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Достоинства и недостатки синтетических моющих средств», Бачина Софья, 4 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Применение флокулянтов для очистки промышленных сточных вод», Матченко Александра, 11 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Трудности перевода английской поэзии», Матвеева Анастасия, 6 класс, МБОУ «СОШ №7»;

•«Разработка устройства, позволяющего ограничить доступ к управлению автомобилем водителя в состоянии алкогольного опьянения», Михайлов Евгений, 10 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Отношение подростков к движению «Чайлдфри» на примере старшеклассников МБОУ «Хибинская гимназия», Крюкова Полина, 9 класс, МБОУ «Хибинская гимназия».



Среди призеров - 17 школьников из МБОУ «СОШ №2», «СОШ №5», «ООШ №8», «СОШ №10», «Хибинская гимназия», МАОДО «ЦДТ «Хибины».



Научное общество МБОУ «Хибинская гимназия» получили победу в командном первенстве.



Для участия в региональном Форуме научной молодежи Мурманской области «Будущее Севера» рекомендовано 16 исследовательских работ. Форум состоится 13-18 ноября 2017 года в городе Мурманске.

