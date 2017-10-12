ЗНАКИ: Астролог Сергей Згазинский, «дежурный по звёздам», отвечает на вопросы северянЗапрягают ветер для Териберки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.10.17 09:05

В Кировске прошла конференция школьников «Молодые исследователи Хибин»

7 октября 2017 года состоялась XVIII научно-практическая конференция школьников города «Молодые исследователи Хибин» и конкурс исследовательских работ младших школьников «Молодые исследователи Хибин. Юниор». В работе конференции приняли участие учащиеся 4-11 классов образовательных организаций города. Всего было представлено 32 доклада.

На конференции работало 4 секций: история и историческое краеведение, социально-гуманитарные науки, естественные науки и современный мир, инженерные науки.

При подведении итогов учитывалось эрудированность автора в рассматриваемой области, творчество, оригинальность затронутой проблемы, интеллектуальная продуктивность, энтузиазм и желание участников заниматься научной деятельностью.

Победителями конференции признаны восемь исследовательских работ:

•«Фонтаны северного города», Беликов Владислав, 4 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Оценка перспектив развития туризма в городе Кировске»», Павленко Екатерина, 10 класс, «Хибинская гимназия»;

•«Голограмма как эффективный элемент рекламы города Кировска - туристического центра», Нефедова Софья, 6 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Достоинства и недостатки синтетических моющих средств», Бачина Софья, 4 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Применение флокулянтов для очистки промышленных сточных вод», Матченко Александра, 11 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Трудности перевода английской поэзии», Матвеева Анастасия, 6 класс, МБОУ «СОШ №7»;

•«Разработка устройства, позволяющего ограничить доступ к управлению автомобилем водителя в состоянии алкогольного опьянения», Михайлов Евгений, 10 класс, МБОУ «Хибинская гимназия»;

•«Отношение подростков к движению «Чайлдфри» на примере старшеклассников МБОУ «Хибинская гимназия», Крюкова Полина, 9 класс, МБОУ «Хибинская гимназия».

Среди призеров - 17 школьников из МБОУ «СОШ №2», «СОШ №5», «ООШ №8», «СОШ №10», «Хибинская гимназия», МАОДО «ЦДТ «Хибины».

Научное общество МБОУ «Хибинская гимназия» получили победу в командном первенстве.

Для участия в региональном Форуме научной молодежи Мурманской области «Будущее Севера» рекомендовано 16 исследовательских работ. Форум состоится 13-18 ноября 2017 года в городе Мурманске

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 423 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:00«Международные новости». Информационная программа13:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика