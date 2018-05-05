В Кировске прошла профориентационная конференция

В Кировске на базе центра детского творчества «Хибины» прошла профориентационная конференция «На пути к успеху!», в работе которой принял участие сотрудник отдела кадров апатитского следственного изолятора №2 Сергей Рябов. Мероприятие было рассчитано на привлечение внимания учащихся образовательных учреждений города Кировска к выбору будущей работы.

Конференция состояла из двух блоков, основанных на панельных дискуссиях, в ходе которых учащиеся могли задать интересующие вопросы экспертам.

Сотрудник СИЗО-2 Сергей Рябов рассказал участникам конференции о системе профессионального образования ФСИН России, а также о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых сотрудникам уголовно-исполнительной системы. В рамках встречи молодые люди также прошли профориентационное тестирование.