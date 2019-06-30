В Кировске прошло выездное заседание правительства Мурманской области

В субботу, 29 июня, в Кировске врио губернатора Мурманской области провёл выездное заседание правительства региона.

Региональный кабмин и участники заседания рассмотрели вопросы реализации потенциала территории опережающего социально-экономического развития «Кировск», а также ход реализации плана первоочередных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год по направлению «Здравоохранение».

Кроме того, в повестке заседания был и вопрос об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и местного значения на территориях муниципальных образований, расположенных в южной части Кольского полуострова.